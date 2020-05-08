08 Mayıs 2020, Cuma

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Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takım ve Fatih Terim için yüzde 100'ünü vereceğini söyleyen tecrübeli oyuncu, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:59
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Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Corona virüsü nedeniyle karantinada olduğu dönemin çok zorlayıcı olduğunu belirten Donk, "Oldukça zorlayıcı bir süreç açıkçası. Benim bu dönemde uyguladığım antrenman programı biraz daha farklıydı. Ligde oynadığımız son maçın ardından yaşadığım ufak bir sakatlık problemim vardı. O yüzden, performans antrenörlerimizden Yasin (Küçük) Hoca ile vücudumu harekete geçirecek fiziksel idmanlar yaptık. Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak" dedi.

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Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Donk'un açıklamaları şu şekilde:

"FATİH TERİM İÇİN ENDİŞELENDİM"

Fatih Terim'in corona virüsü yakalanması nedeniyle çok endişelendiğini kaydeden Ryan Donk, "Fatih hocanın yaşadığı rahatsızlığının haberini aldığımda çok üzüldüm. Özellikle de riskli yaş grubunda olduğunun bilinmesinden ötürü endişelendim ancak onun bu zorluğu da aşarak bir an önce eski sağlığına kavuşacak olmasından dolayı da mutluyum. Ne yazık ki, biricik büyükannem Maria gibi dünya üzerindeki birçok insan bu korkunç hastalığın üstesinden gelemedi. Umarım hem büyükannem hem de bu hastalıktan ötürü hayatını kaybedenler huzur içinde uyur" diye konuştu.

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Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

"8 FİNALİMİZ VAR"

Corona virüsü döneminde neler yaşadığından bahseden Donk, "Tabii ki ben de herkes gibi hayat rutinimden bu kadar uzun süre uzak kaldıktan sonra başlarda endişe yaşayabileceğimi düşünüyorum ama bu sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte tecrübe edeceğiz. Ligin devamında 8 finalimiz var. Açıkçası liglere verilen bu zorunlu ara öncesi oldukça iyi bir periyodumuz vardı. Üste üste maçlar kazanıp, uzun süre namağlup kalmıştık. Geri dönüş konusunda düşünülmesi gereken birçok konu var. Sezonun ne şekilde başlayıp tamamlanacağı veya mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu gibi... Dediğim gibi, tüm bunları hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

"SAHA İÇİNDE HER ZAMAN MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK BİR OYUNCU OLDUM"

Her zaman mücadele gücünün çok yüksek olduğunu dile getiren Hollandalı yıldız, "Ben saha içinde her zaman mücadele gücü yüksek bir oyuncu oldum, rakip takım veya organizasyon seviyesi fark etmeksizin... Ancak kariyerim boyunca en büyük gücümü, benim ve takımım hakkında maçlarda kötü sözler kullanan tribünlerden aldım. O yüzden kendilerine hem beni motive ettikleri hem de dillerini öğrenmeme katkı sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.

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