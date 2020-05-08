Ryan Donk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

"8 FİNALİMİZ VAR"

Corona virüsü döneminde neler yaşadığından bahseden Donk, "Tabii ki ben de herkes gibi hayat rutinimden bu kadar uzun süre uzak kaldıktan sonra başlarda endişe yaşayabileceğimi düşünüyorum ama bu sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte tecrübe edeceğiz. Ligin devamında 8 finalimiz var. Açıkçası liglere verilen bu zorunlu ara öncesi oldukça iyi bir periyodumuz vardı. Üste üste maçlar kazanıp, uzun süre namağlup kalmıştık. Geri dönüş konusunda düşünülmesi gereken birçok konu var. Sezonun ne şekilde başlayıp tamamlanacağı veya mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu gibi... Dediğim gibi, tüm bunları hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.