08 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da forvete 2 metrelik kule! Girişimler başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Brighton'dan kiraladığı ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle istediği gibi faydalanamadığı Florin Andone ile yollarını ayıracak olan Cimbom, yıllık maliyeti 5 milyon Euro'yu aşan Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya da gelen teklifleri değerlendirecek. Bu doğrultuda forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, 2 metre boyundaki Nijeryalı golcünün transferi için harekete geçtiği iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:42
ABONE OL
  • 1
  • 17
Galatasaray'da forvete 2 metrelik kule! Girişimler başladı

Galatasaray'da transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor...

  • 2
  • 17
Galatasaray'da forvete 2 metrelik kule! Girişimler başladı

Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige veren arada Aslan, bir yandan gönderilecek isimlerin planlamasını yaparken bir yandan da gelecek isimlerin planlamasını yapıyor.

  • 3
  • 17
Galatasaray'da forvete 2 metrelik kule! Girişimler başladı

Özellikle teknik direktör Fatih Terim yönetiminde devam eden çalışmalara Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da dahil oluyor.

  • 4
  • 17
Galatasaray'da forvete 2 metrelik kule! Girişimler başladı

Sezonun sona ermesinin ardından Florin Andone'yi Brighton'a geri gönderecek Galatasaray, forvet mevki için çalışmalarını sürdürüyor.

  • 5
  • 17
Galatasaray'da forvete 2 metrelik kule! Girişimler başladı

Bu sezon Radamel Falcao'nun yaşadığı ağır sakatlıklar ve talihsizlikler ligin ilk yarısında, gol yollarında büyük sorunlar yaratırken, Fatih Terim bunu bir kez daha yaşamak istemediğini dile getirdi ve operasyonunu buna göre yürütme kararı aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör