Galatasaray'da forvete 2 metrelik kule! Girişimler başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Brighton'dan kiraladığı ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle istediği gibi faydalanamadığı Florin Andone ile yollarını ayıracak olan Cimbom, yıllık maliyeti 5 milyon Euro'yu aşan Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'ya da gelen teklifleri değerlendirecek. Bu doğrultuda forvet arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, 2 metre boyundaki Nijeryalı golcünün transferi için harekete geçtiği iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:42 ABONE OL