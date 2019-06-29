29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı orta saha Giuliano ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Nasr'a transfer olan yıldız futbolcunun Türkiye'ye döneceği hatta yeni takımının da belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 19:41
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Türk kulüpleri uzun süredir süren transfer sessizliğini bozdu ve bombalar ardı ardına patladı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Önümüzdeki sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler Max Kruse ve Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Galatasaray ise Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u transfer etti.

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