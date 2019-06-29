Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı orta saha Giuliano ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Nasr'a transfer olan yıldız futbolcunun Türkiye'ye döneceği hatta yeni takımının da belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 19:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





