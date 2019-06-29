29 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı orta saha Giuliano ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Nasr'a transfer olan yıldız futbolcunun Türkiye'ye döneceği hatta yeni takımının da belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.06.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 19:41
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"