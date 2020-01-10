10 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da gösterdiği performansla isteneni veremeyen Ryan Babel, Ajax ile resmi sözleşme imzalamak için ülkesi Hollanda'ya gitti. Erevdisie ekibinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan tecrübeli futbolcu, yaptığı ilk açıklamada Galatasaray'a göndermede bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 09:40
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Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray; Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimleri kadrosuna katarken, sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi.

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Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında katılan ve gösterdiği performansla tepki çeken Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin takımlarından Ajax'a kiralık olarak döndü.

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Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

Türkiye'den ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutan Babel, ayağının tozuyla De Telegraaf'a transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli ismin sözlerinden öne çıkanlar:

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Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

"DÖNÜŞÜM BİRAZ TUHAF OLDU ÇÜNKÜ..."

Dönüşüm biraz tuhaf oldu çünkü her şey çok hızlı gelişti. Ancak durumdan memnunum. Benim daima bir Ajax oyuncusu olduğum ve öyle de kalacağım bir sır değil. Kulübün son 9 senedeki gelişimini görmek harika bir duygu. Tüm dünyadaki taraftarlar yeniden Ajax'ı konuşuyor tıpkı ben küçükken olduğu gibi. Sezon sonuna kadar burada olmam çok öze bir şey.

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Ryan Babel'den Galatasaray'a flaş gönderme!

"KARAR YETKİSİ BENDE DEĞİLDİ"

Yeniden Ajax forması giymenin beni onurlandıracağını düşünüyordum ama karar yetkisi bende değildi. Her şey Galatasaray'ın kararına bağlıydı. İki kulübe de yararlı olacağını gördüğüm an benim için tercih yapmak kolay oldu.

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