10 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Antalya kafilesi belli oldu! Yeni transfer kadroda yok

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın Antalya kafilesi açıklanırken, geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalanan yıldız futbolcu kafilede yer almadı. İşte Galatasaray'ın Antalya kafilesinde yer alan isimler...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:15
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Galatasaray'ın Antalya kafilesi belli oldu! Yeni transfer kadroda yok

Fernando Muslera

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Galatasaray'ın Antalya kafilesi belli oldu! Yeni transfer kadroda yok

Şener Özbayraklı

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Galatasaray'ın Antalya kafilesi belli oldu! Yeni transfer kadroda yok

Emre Taşdemir

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Galatasaray'ın Antalya kafilesi belli oldu! Yeni transfer kadroda yok

Ahmet Çalık

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Galatasaray'ın Antalya kafilesi belli oldu! Yeni transfer kadroda yok

Jean Michael Seri

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