Galatasaray'ın Antalya kafilesi belli oldu! Yeni transfer kadroda yok

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın Antalya kafilesi açıklanırken, geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalanan yıldız futbolcu kafilede yer almadı. İşte Galatasaray'ın Antalya kafilesinde yer alan isimler...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





