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Fatih Terim aradığı stoperi buldu! Luyindama'nın yerine sürpriz isim...
Aslan'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler art arda geliyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 4. transferi de bitirmek istiyor. Mert ve Murillo'nun transferlerinde yol alamayan sarı-kırmızılı ekibe, kulübünden ayrılmak isteyen Arjantinli önerildi. Yıldız oyuncunun Terim'in aradığı özelliklerde olması gelme ihtimalini güçlendiriyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
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