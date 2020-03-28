Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak devre arasında Ajax'a kiraladığı Hollandalı yıldız Ryan Babel, corona virüsü nediyle ünlü modelle canlı yayında spor yaptı. İşte onlar..