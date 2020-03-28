28 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak devre arasında Ajax'a kiraladığı Hollandalı yıldız Ryan Babel, corona virüsü nediyle ünlü modelle canlı yayında spor yaptı. İşte onlar..

Giriş Tarihi: 28.03.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 18:35
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Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı

Galatasaray'dan Ajax'a kiralık olarak giden Ryan Babel, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

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Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı

Ünlü kadın moden Fajah Lourens ile canlı yayında antrenmanlar yapan Ryan Babel, Hollandalı modelin gösterdiği egzersizleri birlikte yaparak sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

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Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı
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Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı
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Ryan Babel, ünlü modelle canlı yayında spor yaptı
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