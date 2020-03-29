29 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, birçok kulübü de mali açıdan zorlayacak. Liglerin ertelenmesi ve alınan tedbirler kapsamında şu anda minimum gelir elde edebilen kulüpler için artık altyapı oyuncularının önemi daha da artmış durumda. İşte Süper Lig ekiplerinin altyapılarında forma giyen isimler ve başarıları...

Giriş Tarihi: 29.03.2020 17:19
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Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...

İşte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle altyapı oyuncularına yönelen ekiplere performansıyla umut veren isimler...

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Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...

MELİH BOSTAN - FENERBAHÇE - FORVET

Lakabı Türk Aguero. Tam bir gol makinası. Fenerbahçe alt yapısında forma giyen Melih Bostan Derince Spor'da futbola başladı. 30 kez alt yaş gruplarında milli olan 15 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 96 gol bulunuyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor. İsmi pek duyulmasa da alt yapıların en popüler isimlerinden.

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Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...

EMRE DEMİR – KAYSERİSPOR – ORTA SAHA

İsmini duymayan kalmadı zaten. Kayserispor formasıyla bu sezon Süper Lig'de boy göstermeye başladı. Şimdiden bir çok takım transferi için hazırlık yapıyor. Menajerler bu oyuncunun menajerliği için yarıştı. Ünlü menejer Ahmet Bulut oyuncunun ailesine 300 bin Euro ödeyerek temsilciliğini aldı.

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Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...

BATUHAN ÇELİK - BAŞAKŞEHİR - FORVET

15 yaşındaki forvet oyuncusu Esenler Erokspor'da futbola başladı. 2016'da Başakşehir'e transfer oldu ancak ardından 2 sezon Haliç forması giydi. 2018'de yeniden Başakşehir'e geri döndü. Son çıktığı Kasımpaşa maçında 4 gol atan Batuhan Çelik'in kariyerinde tam 32 golü bulunuyor. Batuhan ayrıca 8 kez Milli Takım forması giydi.

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Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...

RAVİL TAGİRALTINORDU – STOPER

Altınordu futbolcu fabrikasının yeni ürünü. Nedim Yiğit'in keşiflerinden. 16 yaşında olmasına rağmen TFF 1. Lig'de aslanlar gibi mücadele ediyor. Ümit Milli Takım forması da giydi. A Milli Takım'a Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak jenerasyonunun ardından emin adımlarla geliyor.

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