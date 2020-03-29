29 Mart 2020, Pazar
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Galatasaray yeni 'Hagi'sini buldu! 35 maç 39 gol...
Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını, birçok kulübü de mali açıdan zorlayacak. Liglerin ertelenmesi ve alınan tedbirler kapsamında şu anda minimum gelir elde edebilen kulüpler için artık altyapı oyuncularının önemi daha da artmış durumda. İşte Süper Lig ekiplerinin altyapılarında forma giyen isimler ve başarıları...
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