Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

12 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku saçan corona virüsü, futbol camiasını da derinden vurdu. Galatasaray ikinic başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde corona virüs testi yaptırdığını ve bunun pozitif çıktığın duyurdu. Açıklamanın ardından tedaviye alınan Fatih Terim'in sağlığının iyi olduğu aktarılırken, perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! İşte detaylar...