27 Mart 2020, Cuma

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Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

12 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku saçan corona virüsü, futbol camiasını da derinden vurdu. Galatasaray ikinic başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde corona virüs testi yaptırdığını ve bunun pozitif çıktığın duyurdu. Açıklamanın ardından tedaviye alınan Fatih Terim'in sağlığının iyi olduğu aktarılırken, perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 11:07
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Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

G.Saray'da 2. başkan Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının yarattığı şok, gelen haberlerle yerini olumlu bir havaya bırakırken yaşananlar duyarlı davranmanın ve erken tanının önemini bir kez daha açıkça gözler önünü serdi.

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Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

Koronavirüs salgınının ülkemize sıçramasının ardından takımına Türkiye'de test yaptıran ilk teknik direktör olan Fatih Terim'in haklılığı sonuçların açıklanmasıyla birlikte daha net olarak ortaya çıktı.

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Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

Pazar günü yaptığı açıklamada derbinin oynatılmasına tepki gösteren Terim pazartesi yönetimle alınacak tedbirler için toplantı yaparken bu zirveden tüm takıma koronavirüs testi yaptırılması kararı çıktı.

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Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

KİMSE AYIRT EDİLMEDİ

Hürriyet'in haberine göre Sarı kırmızılılar bu kararı hemen uygulamaya sokarken 19 Mart Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam 90 kişi koronavirüs testine tabii tutuldu.

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Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...

Test kitlerinin Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kırmızılı kulüp tarafından satın alındığı öğrenilirken liglerin ertelenmesi ile birlikte Galatasaray'da hiç kimse ayırt edilmeksizin A'dan Z'ye herkese test yapıldı.

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