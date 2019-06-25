25 Haziran 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'ya sarı-kırmızılı formayı giydiren Cimbom'da taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Transfer listesinde olan yıldız futbolcu formayla poz verdi.
Giriş Tarihi: 25.06.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 14:30
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"