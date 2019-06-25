Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'ya sarı-kırmızılı formayı giydiren Cimbom'da taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Transfer listesinde olan yıldız futbolcu formayla poz verdi.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





