25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'ya sarı-kırmızılı formayı giydiren Cimbom'da taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Transfer listesinde olan yıldız futbolcu formayla poz verdi.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 14:30
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Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray transferler bombalarını bir bir açıklamayı planlıyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Fatih Terim'in yönetime her zaman geniş bir kadroyla lige başlamak istediğini iletmesi üzerine yönetim harekete geçti.

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Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

Daha önce Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı'ya forma giydiren Galatasaray'da bir transfer daha bitmek üzere.

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Galatasaray'ın yeni transferi formayı giydi

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