29 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!

Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, yeni isimler için de temaslarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen taraftarların da çok istediği Monaco'nun yıldızı Falcao için her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Falcao'da bir hayli yol kateden Aslan transferde sona yakın işte yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 07:53
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Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!

Galatasaray'ın yeni çileği olması beklenen Radamel Falcao'nun transferinde hareketli saatler yaşanıyor.

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Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Falcao'nun Monaco'da geleceği önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

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Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!

Antena 2'de yayınlanan habere göre, Monaco ile idmanlara başlayan tecrübeli futbolcu, kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı.

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Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!

Söz konusu haberde, Galatasaray'ın Radamel Falcao'ya yıllık 5 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi.

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Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!

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En iyi teklifin Türkiye'den geldiği vurgulandı ve Monaco ile bir yıl sözleşmesi kalan Falcao'nun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

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