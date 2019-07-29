29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!
Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, yeni isimler için de temaslarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen taraftarların da çok istediği Monaco'nun yıldızı Falcao için her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Falcao'da bir hayli yol kateden Aslan transferde sona yakın işte yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 07:53
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