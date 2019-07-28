28 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray'dan 3 gollü galibiyet!
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa'nın Bordeaux ekibiyle karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden Ryan Babel, Atalay Babacan ve Adem Büyük'ün attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı. Avusturya kampında ilk olarak Leipzig ile karşılaşmış ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. İkinci maçında da Augsburg ile karşılaşmış sahadan 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. İşte karşılaşmadan kareler...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 20:36
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