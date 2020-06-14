14 Haziran 2020, Pazar

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Rize planı hazır! İşte Fatih Terim'in ilk 11'i

Şampiyonluk apoletini korumak isteyen Galatasaray, Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, 21.00'de başlayacak maçı kazanıp yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Peki kritik mücadelede Galatasaray sahaya hangi kadroyla çıkacak? Teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Cimbom'un Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i... Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 06:37
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Rize planı hazır! İşte Fatih Terim'in ilk 11'i

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig, Cuma günü yeniden start aldı ve futbol hasreti sona erdi. Son iki sezonu şampiyonlukla kapatan ve yine zirveyi hedefleyen Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçıyla 8 maçlık maratona start verecek.

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Rize planı hazır! İşte Fatih Terim'in ilk 11'i

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Rize planı hazır! İşte Fatih Terim'in ilk 11'i

Son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı- kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.

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Rize planı hazır! İşte Fatih Terim'in ilk 11'i

MARCAO VE LUYINDAMA YOK

Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. Fatih Terim'in, iki yıldızın yokluğunda stoper hattında Donk-Ahmet Çalık ikilisine şans vermesi bekleniyor.

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Rize planı hazır! İşte Fatih Terim'in ilk 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ...

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