14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde kötü haber! Elden kaçıyor...

Corona virüsü nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, birçok ismi transfer gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan yıldız isim için Cimbom'a kötü haber geldi. İşte Aslan'ın transfer listesi ve yaşanan flaş gelişme...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 09:47
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Elden kaçıyor...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper lig, 87 günlük aranın ardından yeniden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Elden kaçıyor...

Dev kulüpler pandemi nedeniyle lige verilen arada gerek bu sezon gerekse gelecek sezon için kadro yapılanmasına ağırlık verdi ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Elden kaçıyor...

Bu kulüplerin başında ise Galatasaray geldi. Süper Lig'de ilk 26 haftada topladığı 50 puanla zirveyi yakından takip eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için kolları sıvamış durumda.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Elden kaçıyor...

Bu sezon kupanın sahibi olmak için kalan 8 haftayı minimum puan kaybı ile tamamlamak isteyen Aslan'ın gündemi son günlerde bir hayli yoğun. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Elden kaçıyor...

LUYINDAMA İÇİN 15 MİLYON EURO

Gelecek sezon transferde kaynak oluşturmak için bazı oyuncularla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da bu isimlerin başında Luyindama geliyor.

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