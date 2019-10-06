06 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 3. maçından beraberlikle ayrıldı. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise mücadele sonrası teknik direktör Fatih Terim ile ilgili şok ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 11:21
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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

HATASINI DÜZELTTİ
Muslera iyi oynadı. Bir tane önde yakalandı, çabuk geri gelip tokatladı. Hatasını kendi düzeltti.

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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

G.SARAY 1 PUAN KAZANDI
Galatasaray'ın bugün 2 puan kaybetmesinin tek sebebi, verilmeyen penaltı önemli bir sebep, ama oyuna baktığımızda Galatasaray 1 puan kazandı.

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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

DAHA KÖTÜ YAPTILAR
VAR'a fazla gelmeyin diyerek daha da kötü yaptılar. Bugün Liverpool maçında penaltı pozisyonunu izledi ve gitmedi. 10 dakika penaltı konuşuyoruz, Galatasaray bize konuşacak bir şey bırakmadı.

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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

KÖTÜ FUTBOL OYNUYORLAR
Trabzonspor'u ayırıyorum, 3 büyükler acayip kötü futbol oynuyorlar. Neden Ömer Bayram yok? Tabii ki teknik direktörlerin kararlarına saygılıyım ama bizim işimiz de bunları yorumlamak. Fiziksel olarak hiç hazır olmadığını gördüğüm Selçuk İnan oynadı.

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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

İLERİDE OYNANIYORDU
Falcao önemli bir marka ama bu kadar bütçe ayırabiliyorsan, önemli olan pozisyon benim için değerli. Elmander'ler, Drogba'lar... Say say bitmez. Fatih Terim'in takımında top ileride oynanıyordu, şimdi orta sahada oynanıyor.

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