Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

KÖTÜ FUTBOL OYNUYORLAR

Trabzonspor'u ayırıyorum, 3 büyükler acayip kötü futbol oynuyorlar. Neden Ömer Bayram yok? Tabii ki teknik direktörlerin kararlarına saygılıyım ama bizim işimiz de bunları yorumlamak. Fiziksel olarak hiç hazır olmadığını gördüğüm Selçuk İnan oynadı.