06 Ekim 2019, Pazar
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Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 3. maçından beraberlikle ayrıldı. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise mücadele sonrası teknik direktör Fatih Terim ile ilgili şok ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 06.10.2019 11:21
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