Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan ancak her iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak kötü gidişini sürdürdü. Mücadele sonrası Fatih Terim'in sert açıklamaları gündem olurken, ünlü spor yorumcusu ve köşe yazarı Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...