06 Ekim 2019, Pazar

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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan ancak her iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak kötü gidişini sürdürdü. Mücadele sonrası Fatih Terim'in sert açıklamaları gündem olurken, ünlü spor yorumcusu ve köşe yazarı Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 11:11
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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı

İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray maçı sonrası yaptığı o açıklama ve Terim için tarihi karar...

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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı

Sabah'taki köşe yazısında Galatasaray'ın oynadığı futbolu eleştiren Ahmet Çakar, ilk olarak mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i de yerden yere vurdu.

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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı

'Galatasaray'ın ahı gitmiş vahı kalmış' diyen Çakar, Meler için ise "Sahada son derece tehlikeli, çok çok erken eyyam ve tilkilik sularında yüzen bir hakem vardı"

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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı

"Dakika 90; Belhanda, Gençlerbirliği defans oyuncusu tarafından tam topa vururken omzundan çekilip düşürülüyor. Net, tartışmasız, açık bir penaltı..."

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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı

"Abartı filan yok. Hakem 'devam' diyor ama ne hikmetse VAR hakeminden en ufak bir uyarı gelmiyor. Kabul edilemez ve düşündürücü."

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