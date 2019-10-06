06 Ekim 2019, Pazar
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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Usta yazar açıkladı
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlayan ancak her iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalarak kötü gidişini sürdürdü. Mücadele sonrası Fatih Terim'in sert açıklamaları gündem olurken, ünlü spor yorumcusu ve köşe yazarı Ahmet Çakar, tecrübeli teknik adam ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 06.10.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 11:11
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