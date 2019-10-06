Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı ile Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak bu sezon üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda gözler Fatih Terim'e çevrildi. Başkent temsilcisi ile oynanan maçta Selçuk İnan'ı ilk 11 başlatan ve bu kararı gerek taraftarlar gerekse spor kamuoyu tarafından tartışılan tecrübeli teknik adam, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 13:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





