06 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı ile Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak bu sezon üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda gözler Fatih Terim'e çevrildi. Başkent temsilcisi ile oynanan maçta Selçuk İnan'ı ilk 11 başlatan ve bu kararı gerek taraftarlar gerekse spor kamuoyu tarafından tartışılan tecrübeli teknik adam, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 13:52
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Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!

Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

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Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!

İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Seri ve Lemina'nın yokluğunda Selçuk İnan'ı oynatması ise tartışma konusu oldu.

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Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!

Başkent ekibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Fatih Terim'den flaş Selçuk İnan kararı!

Öte yandan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan Terim'in Selçuk İnan ile ilgili flaş bir karar aldığı iddia edildi.

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