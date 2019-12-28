28 Aralık 2019, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 23:24
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