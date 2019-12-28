28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 23:24
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao (2), Celutska (K.K), Ryan Babel ve Taylan Antalyalı kaydetti.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın üç transferini de canlı yayında açıkladı.

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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Cuma, Beşiktaş'ın maçı rakip 9 kişi kalınca bitti. Bugün Başakşehir maçı 26 dakikada bitti. Trabzonspor-Kayserispor maçı başlamadan bitmişti zaten. Kayserispor 3. lig takımı gibi. Galatasaray maçı da yine ilk yarım saatte bitti."

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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın üç transferini açıkladı!

"Galatasaray güzel bir galibiyet aldı ve moral kazandı. Puanını 27 yaptı ben bu işte varım dedi. Ben bu zamana kadar ilk kez Seri'yi beğendim."

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