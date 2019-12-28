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Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç sonunda galibiyeti değerlendirirken, takımdan ayrılacak ilk isim için sinyali verdi. İşte Terim'in açıklamaları ve Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:47
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