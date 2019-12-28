29 Aralık 2019, Pazar

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Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç sonunda galibiyeti değerlendirirken, takımdan ayrılacak ilk isim için sinyali verdi. İşte Terim'in açıklamaları ve Galatasaray'dan ayrılacak ilk isim...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 23:47
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Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Antalyaspor'u 5-0'la geçerken takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu.

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Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek sezonun devre arasına galibiyetle girdi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

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Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...

Kolombiyalı golcünün 28. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, 37. dakikada Ondrej Celustka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

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Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...

Yoğun yağış altında oynanan maçta ikinci yarı zemin oldukça ağırlaştı. Antalyaspor'un daha baskılı oynadığı ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı.

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Fatih Terim ilk ayrılığı açıkladı! İşte o isim...

Mücadelenin 82. dakikasında sonradan oyuna giren Ryan Babel, fileleri havalandırdı ve skoru 4-0'a getirdi. Maçın öne çıkan oyuncularından Taylan Antalyalı'nın 89. dakikada attığı golle maç 5-0 sona erdi.

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