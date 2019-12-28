28 Aralık 2019, Cumartesi
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Fatih Terim'den flaş Arda Turan itirafı
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılırken bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, farklı galibiyeti değerlendirirken transferle ilgili önemli ifadeler kullandı. Ayrıca Terim, Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan için gündem yaratacak sözler söyledi. İşte deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:42
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