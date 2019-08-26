26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen Falcao'nun gelmeme sebebini açıkladı!
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların Konya temsilcisi ile karşılaştığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Falcao transferine ilişkin açıklamalar da yaptı.
Giriş Tarihi: 26.08.2019 15:03
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