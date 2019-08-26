26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Rıdvan Dilmen Falcao'nun gelmeme sebebini açıkladı!

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların Konya temsilcisi ile karşılaştığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Falcao transferine ilişkin açıklamalar da yaptı.

Giriş Tarihi: 26.08.2019 15:03
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Rıdvan Dilmen Falcao'nun gelmeme sebebini açıkladı!

Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Rıdvan Dilmen Falcao'nun gelmeme sebebini açıkladı!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın bu beraberlğini değerlendirdi ve uzun süredir gündemi meşgul eden Falcao transferine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Rıdvan Dilmen Falcao'nun gelmeme sebebini açıkladı!

İşte Rıdvan Dilmen'ın NTV'de yaptığı yorumlardan öne çıkanlar...

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Rıdvan Dilmen Falcao'nun gelmeme sebebini açıkladı!

Maç bir başladı, Konyaspor'un ceza sahasında 10 kişi vardı. Galatasaray 60 dakika gol aradı. Bu güneşe kar dayanmaz. Golün geleceği belliydi.

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Rıdvan Dilmen Falcao'nun gelmeme sebebini açıkladı!

Galatasaray 60. dakikada sonra birden durdu. Konyaspor ise hücumcu takım oldu. Konyaspor oyunun son bölümünde inanılmaz sabırlıydı.

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