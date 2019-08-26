26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız futbolcuyu Muslera getiriyor
Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen yıldız golcü Radamel Falcao'nun transferi için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılıların savunmaya da takviye yapacağı ve bu transfer için Fernando Muslera'nın devrede olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 13:19
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