Galatasaray bombayı patlatıyor! Yıldız futbolcuyu Muslera getiriyor

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Monaco forması giyen yıldız golcü Radamel Falcao'nun transferi için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılıların savunmaya da takviye yapacağı ve bu transfer için Fernando Muslera'nın devrede olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...