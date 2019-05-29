29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!

Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve Galatasaray'dan çağrı bekleyen Frank Ribery, aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: 29.05.2019 00:44 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 07:51
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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.

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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray. Bayern Münih ile sözleşmesi biten ve yollarını ayıran Ribery'i gündemine aldı.

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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!

23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı.

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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!

36 yaşında olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan 36 yaşındaki Ribery, bilmediği bir ülkeye gitmek istemiyor.

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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!

Bayern Münih'teki 12 yıllık kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan Galatasaray'dan çağrı bekleyen Frank Ribery, aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

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