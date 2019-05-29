29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!
Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve Galatasaray'dan çağrı bekleyen Frank Ribery, aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'e mesaj gönderdi.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 00:44 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 07:51
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