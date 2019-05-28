28 Mayıs 2019, Salı
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Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sarı kırmızılı camiayı unutamayan Felipe Melo, Brezilya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüş sinyali verdi.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 18:08 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 18:08
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