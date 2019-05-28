28 Mayıs 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sarı kırmızılı camiayı unutamayan Felipe Melo, Brezilya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Felipe Melo, Galatasaray'a geri dönüş sinyali verdi.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 18:08 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 18:08
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Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Felipe Melo'dan flaş transfer açıklaması... Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile ilgili bombayı da patlattı.

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Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Sahadaki agresifliğinin nedenleri sorulan Melo, "Eğer, saha içinde patlayan bir oyuncuyum ancak bu benim karakterim."

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Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

"Çocukken çok hiparaktifmişim ve psikologa gitmek zorunda kalmışlar. Benim böyle bir oğlum da var."

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Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Kariyerinde çok zorlu anlar olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kariyerimde ağladığım, geriye baktığım, aşırı reaksiyon verdiğim çok an da var. Bu durumlardan ders çıkardım ve bu beni geliştirdi. Önemli olan öğrenmeyi istemek" diye konuştu.

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Felipe Melo geri dönüyor! Böyle duyurdu...

Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu şunları söyledi:

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