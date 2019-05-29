29 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif

THY ve Çinli bir firmayla sponsorluk için anlaşan Arjantin temsilcisi, yıllardır kadrosuna katmak için uğraştığı Galatasaraylı Fernando Muslera'yı bu kez bitirmeye kararlı. Konuşulan rakam ise inanılmaz!

Giriş Tarihi: 29.05.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 11:07
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Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif

Galatasaray'ın emektar kalecisi Muslera yuvadan uçuyor...

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Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif

Yıllardır Fernando Muslera'yı transfer etmek isteyen River Plate, bu kez masaya ciddi bir rakam koyacak.

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Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif

Arjantin medyasındaki haberlere göre; THY ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan son Libertodores Kupası şampiyonu, gözünü kararttı.

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Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif

İki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamın Muslera'nın transferinde kullanılacağı iddia edildi.

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Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif

Buenos Aires'te doğan Uruguaylı file bekçisini Galatasaray Kulübü'nden koparmak ise bir hayli zor.

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