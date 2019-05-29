Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif

THY ve Çinli bir firmayla sponsorluk için anlaşan Arjantin temsilcisi, yıllardır kadrosuna katmak için uğraştığı Galatasaraylı Fernando Muslera'yı bu kez bitirmeye kararlı. Konuşulan rakam ise inanılmaz!