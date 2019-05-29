29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Muslera yuvadan uçuyor! Çılgın teklif
THY ve Çinli bir firmayla sponsorluk için anlaşan Arjantin temsilcisi, yıllardır kadrosuna katmak için uğraştığı Galatasaraylı Fernando Muslera'yı bu kez bitirmeye kararlı. Konuşulan rakam ise inanılmaz!
Giriş Tarihi: 29.05.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 11:07
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