17 Mayıs 2019, Cuma
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Ribery'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!
Türkiye Kupası'nın ardından sonra pazar günü Süper Lig şampiyonluğunu da kazanmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a mesaj gönderdi.
Giriş Tarihi: 16.05.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 11:45
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