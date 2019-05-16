17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ribery'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

Türkiye Kupası'nın ardından sonra pazar günü Süper Lig şampiyonluğunu da kazanmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 11:45
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Ribery'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fransız yıldız Franck Ribery, 57. Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

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Ribery'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

Galatasaray'ın Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek, Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürmesinin ardından Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery sarı-kırmızılı ekibi unutmadı.

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Ribery'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı ekibi tebrik ederek, "Tebrikler Galatasaray, Aferin Cimbom" notunu paylaştı.

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Ribery'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

Geçtiğimiz günlerde Alman ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını duyuran Ribery'nin Galatasaray mesajı sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.

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Ribery'den Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj!

Galatasaray taraftarları, Fransız futbolcunun paylaşımının altına 'Yak gel bildiğin ne varsa' ve 'Gel aslan gel' yanıtlarını verdi. İşte Fransız futbolcunun yaptığı paylaşım:

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