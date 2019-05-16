17 Mayıs 2019, Cuma
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"Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!"
Spor yazarları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akhisarspor - Galatasaray finalini değerlendirdi. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 16.05.2019 10:18
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