Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni adresi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren ve pazar günü şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray'da bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda büyük beklentilerle gelen ancak istenilen performansı veremeyen yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte tecrübeli futbolcunun yeni adresi...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





