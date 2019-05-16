17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni adresi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren ve pazar günü şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray'da bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda büyük beklentilerle gelen ancak istenilen performansı veremeyen yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte tecrübeli futbolcunun yeni adresi...

Giriş Tarihi: 16.05.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 16:03
  • 1
  • 19
Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni adresi

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, ilk hedefini gerçekleştirdi.

  • 2
  • 19
Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

  • 3
  • 19
Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni adresi

Cimbom'un şimdiki hedefiyse pazar günü sahasında ağırlayacağı Medipol Başakşehir'i mağlup ederek 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak.

  • 4
  • 19
Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni adresi

Hareketli günler geçiren Aslan'da bir yandan gelecek sezon planlaması yapılıyor.

  • 5
  • 19
Galatasaray'da şok ayrılık! İşte yeni adresi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın adı Ryan Babel, Fatih Öztürk, Valentine Ozornwafor, Gökhan Akkan, Şener Özbayraklı, Arjen Robben ve Franck Ribery gibi isimlerle anılıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör