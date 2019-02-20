20 Şubat 2019, Çarşamba
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Resmi açıklama geldi! Galatasaray'da 8 oyuncu gidiyor...
Ligde Başakşehir'i amansız bir şekilde takip eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Benfica karşısında tur arayan Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbetleri büyük oranda belli oldu.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 13:06
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