20 Şubat 2019, Çarşamba

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İşte Fatih Terim'in Benfica 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak. Türk Telekom'da oynanan ilk mücadelede rakibine 2-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:37
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İşte Fatih Terim'in Benfica 11'i

Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

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İşte Fatih Terim'in Benfica 11'i

Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.

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İşte Fatih Terim'in Benfica 11'i

Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

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İşte Fatih Terim'in Benfica 11'i

Avrupa'da galibiyeti unuttu
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

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İşte Fatih Terim'in Benfica 11'i

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

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