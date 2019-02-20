20 Şubat 2019, Çarşamba
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İşte Fatih Terim'in Benfica 11'i
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak. Türk Telekom'da oynanan ilk mücadelede rakibine 2-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 11'i belli oldu.
Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:37
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