20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Alan gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...

Galatasaray'ın transfer sezonunda kadrosuna katmayı çok istediği Alan Carvalho, kulübü tarafından Tianjin Tianhai takımına gönderilmişti. Çin basını Alan'ın bu transferdeki düşüncelerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 13:21
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Alan gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...

Sarı-kırmızılı takımın sezonun devre arasında kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Alan Carvalho transferi gerçekleşmemişti. Oyuncu transfer döneminde kulübü Guangzhou Evergrande tarafından Tianjin Tianhai takımına gönderilmişti.

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Alan gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...

TIANJIN'E GİTMEK İSTEMEDİ

Alan Carvalho, Tianjine gitmek istemedi. İki kulübün anlaşması üzerine zorunlu bir şekilde yeni takımına katıldığı öğrenildi.

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Alan gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...

İki takımın kendi aralarındaki oyuncu takasında kullanılan deneyimli santrafor için bu transfer bir nevi mecburiyet anlamı taşıdı.Kulüplerin anlaşmasına göre oyuncunun maaşını Guangzhou Evergrande ödedi.

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Alan gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Galatasaray, Alan Carvalho transferi için yoğun bir çaba sarfetmiş, öyle ki Abdurrahim Albayrak önderliğinde oyuncuyu ikna etmek için Çin'e gidilmişti.

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Alan gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...

Transferin olumsuz sonuçlanması üzerine Çin'den eli boş dönen Galatasaray'da Dıagne ve Mitroglou transferleri yapılmıştı.

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