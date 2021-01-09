09 Ocak 2021, Cumartesi

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Resmen açıklandı! Etebo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'da sezon başı Stoke City'den kiralanan Oghenekaro Etebo'nun geleceği merak konusu. Cimbom'da beklenen performansı veremeyen 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun gönderilmek istendiği iddiaları ortaya atıldı. Flaş açıklama Stoke City menajeri Michael O'Neill'dan geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 08:48
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Resmen açıklandı! Etebo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Galatasaray, aldığı şok mağlubiyet sonrası transfer gündemini hareketlendirdi.

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Resmen açıklandı! Etebo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılılarda, takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da netleşiyor.

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Resmen açıklandı! Etebo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Bu arada sezon başında İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Oghenekaro Etebo'nun da ocak ayı transfer dönemi içinde takımına geri döneceği iddia edilmişti.

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Resmen açıklandı! Etebo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılayamayan Nijeryalı futbolcunun son durumu, hocası Michael O'Neill'a soruldu.

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Resmen açıklandı! Etebo Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Stoke City'den sezon başında kiralık giden hiçbir oyuncunun devre arasında geri dönmeyeceğini söyleyen O'Neill şöyle konuştu:

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