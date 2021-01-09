Galatasaray'dan sürpriz takviye! Daha önce beğenilmemişti

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Buna göre sarı-kırmızılılar, daha önce deneyip beğenmediği Youssouf Ndayishimiye'i istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)