09 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray'dan sürpriz takviye! Daha önce beğenilmemişti

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Buna göre sarı-kırmızılılar, daha önce deneyip beğenmediği Youssouf Ndayishimiye'i istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 02:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 06:10
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Galatasaray'dan sürpriz takviye! Daha önce beğenilmemişti

Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor… Takvim'in haberine göre Cimbom, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncunun transfer edilmesini çok istediği ortaya çıktı.

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Galatasaray'dan sürpriz takviye! Daha önce beğenilmemişti

DAHA ÖNCE BEĞENMEDİLER!
Ancak Galatasaray'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıktı... Cimbom şimdi genç yıldızı almak için Malatya'dan gelecek yanıtı bekliyor.

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Galatasaray'dan sürpriz takviye! Daha önce beğenilmemişti

45 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU
Geçtiğımiz yılın başında Malatyaspor'ya 45 bin euro karşılığında transfer olan Youssouf'un kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Burundili ön libero bu sezon 2 gol, 2 asist üretti.

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Galatasaray'dan sürpriz takviye! Daha önce beğenilmemişti

ASGARİ ÜCRETE OYNUYORDU
Geçen sezon Malatyaspor'da asgari ücrete oynayan Youssouf'un bu sezonki yıllık kazancı 100 bin dolar… Genç yıldız bu sezon Süper Lig'deki performansıyla büyük bir gelişme gösterdi.

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