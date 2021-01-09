09 Ocak 2021, Cumartesi

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Yeni yılda çıktığı 2 maçtan da galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini mağlup edip üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona ererken, tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 10:25
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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

2021 yılında oynadığı 2 lig maçını da kazanamayan ve 5. sıraya gerileyen Cimbom, sahasında kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sakatlığı süren Falcao, Feghouli, Etebo ve tedavisine devam edilen Omar ile cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram, takımdaki yerini alamayacak. Belhanda ve Luyindama ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Cezası sona eren teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında takımının başında görev yapabilecek.

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