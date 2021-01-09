Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sakatlığı süren Falcao, Feghouli, Etebo ve tedavisine devam edilen Omar ile cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram, takımdaki yerini alamayacak. Belhanda ve Luyindama ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.