09 Ocak 2021, Cumartesi
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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Yeni yılda çıktığı 2 maçtan da galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini mağlup edip üst sıraları zorlamayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası sona ererken, tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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