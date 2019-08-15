15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Resmen açıkladılar! İşte Monaco'nun Falcao için istediği bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına hız veren ve son olarak Roma forması giyen Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için hummalı bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Dün oyuncunun kulübü ile sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğunu açıklayan Fransız basını, bugün de müzakerelerin olumsuz yönde ilerlediğini duyurdu. Ayrıca Monaco'nun Falcao için Galatasaray'dan talep edeceği miktarı açıkladılar. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 18:33
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Resmen açıkladılar! İşte Monaco'nun Falcao için istediği bonservis bedeli

Galatasaray'ın transfer için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Resmen açıkladılar! İşte Monaco'nun Falcao için istediği bonservis bedeli

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcuyla görüşmek için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Fransa'ya giden menajer Ahmet Bulut, İstanbul'a döndü.

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Resmen açıkladılar! İşte Monaco'nun Falcao için istediği bonservis bedeli

"GELECEK HAFTA ORTASINA KADAR HER ŞEY NETLEŞİR"

Monaco'dan İstanbul'a dönen Ahmet Bulut, havalimanında yaptığı açıklamada "Falcao hafta sonu bir maça çıkacak, Jardim ile konuşuyor ve oynamasını istiyorlar. Gelecek hafta ortasına kadar her şey netleşir."

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Resmen açıkladılar! İşte Monaco'nun Falcao için istediği bonservis bedeli

"OLUMSUZ BİR ŞEY YOK"

"Olumsuz bir şey yok. Onlar bir forvet daha alacak, hafta başında bu transferi gerçekleştirirler. Ondan sonra bir sorun kalmaz diye düşünüyorum."

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Resmen açıkladılar! İşte Monaco'nun Falcao için istediği bonservis bedeli

"FALCAO TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

"Falcao da şartlar oluşursa, Türkiye'ye gelmek istiyor. Transfer olursa, Galatasaray gerekli maliyet açıklamalarını yapar. Gelecek hafta ortasaına kadar her şey netleşir." ifadelerini kullandı.

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