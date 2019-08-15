Resmen açıkladılar! İşte Monaco'nun Falcao için istediği bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına hız veren ve son olarak Roma forması giyen Steven Nzonzi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için hummalı bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Dün oyuncunun kulübü ile sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğunu açıklayan Fransız basını, bugün de müzakerelerin olumsuz yönde ilerlediğini duyurdu. Ayrıca Monaco'nun Falcao için Galatasaray'dan talep edeceği miktarı açıkladılar. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 18:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





