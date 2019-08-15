15 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 2019-2020 sezonu yarın Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçla başlayacak. Cimbom'da yeni transferler kadroda yer alırken sürpriz bir isim kadro dışı kaldı. İşte o isim ve kadro dışı kalma nedeni...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 15:06
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