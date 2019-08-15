15 Ağustos 2019, Perşembe

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Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 2019-2020 sezonu yarın Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak maçla başlayacak. Cimbom'da yeni transferler kadroda yer alırken sürpriz bir isim kadro dışı kaldı. İşte o isim ve kadro dışı kalma nedeni...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 15:06
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Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

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Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı.

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Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

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Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu açıklandı

Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

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