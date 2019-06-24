24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor

Sezon sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'a imza attırmak için gün sayan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Real Madrid forması giyen genç yıldızı ısrarla takımda görmek istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 18:58
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Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor

Geçen sezon transfer geç kalındığı için ağır eleştirilere maruz kalan yönetim, bu kez işi sıkı tutuyor.

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Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor

Sarı-Kırmızılı kurmayların amacı, sezon öncesi hazırlık kampına kadar tüm transferleri bitirmek.

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Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor

Scout ekibiyle koordine bir şekilde çalışmalarını sürdüren tekik direktör Fatih Terim de transferlerin sezon öncesi kampa yetişmesi gerektiğini bildirdi.

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Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacak olan Aslan'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

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