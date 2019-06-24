24 Haziran 2019, Pazartesi
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Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor
Sezon sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'a imza attırmak için gün sayan Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Real Madrid forması giyen genç yıldızı ısrarla takımda görmek istediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 18:58
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