24 Haziran 2019, Pazartesi
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İşte Fatih Terim'in istediği golcü! Canlı yayında açıkladı
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, önceliği golcü transferine verdi. Uzun yılları Fatih Terim'in yardımcılığını yapan antrenör Müfit Erkasap, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği forveti açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.06.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 21:40
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