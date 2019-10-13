13 Ekim 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Radamel Falcao'dan samimi itiraf! "Kalteli bir takımız ancak..."
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray kariyerine golle başlasa da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yıldız isim yayıncı kuruluş ile gerçekleştirdiği özel röportajda Türkiye ve Galatasaray hakkındaki ilk izlenimlerini, uyum sürecini, Sarı-Kırmızılı formayla devam eden Şampiyonlar Ligi serüvenini ve birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Radamel Falcao'nun o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 00:16
- 1
- 45
- 2
- 45
- 3
- 45
- 4
- 45
- 5
- 45
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"