13 Ekim 2019, Pazar

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Radamel Falcao'dan samimi itiraf! "Kalteli bir takımız ancak..."

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray kariyerine golle başlasa da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yıldız isim yayıncı kuruluş ile gerçekleştirdiği özel röportajda Türkiye ve Galatasaray hakkındaki ilk izlenimlerini, uyum sürecini, Sarı-Kırmızılı formayla devam eden Şampiyonlar Ligi serüvenini ve birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Radamel Falcao'nun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 00:16
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Radamel Falcao'dan samimi itiraf! Kalteli bir takımız ancak...

Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao, beIN Sports'a verdiği röportajda Galatasaray kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Radamel Falcao'dan samimi itiraf! Kalteli bir takımız ancak...

Birçok konuya değinen Kolombiyalı golcü Sarı-Kırmızılı takımdaki hedefleri ve ilk izlenimlerinden de bahsetti.

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Radamel Falcao'dan samimi itiraf! Kalteli bir takımız ancak...

İşte o yıldız golcünün o açıklamaları...

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Radamel Falcao'dan samimi itiraf! Kalteli bir takımız ancak...

#Takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri ve oynanan 2 grup maçından sonraki izlenimlerin nelerdir?

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Radamel Falcao'dan samimi itiraf! Kalteli bir takımız ancak...

"Şu an şeklini almak üzere olan ve birçok yeni oyuncunun transfer döneminin son günlerinde takıma katıldığı bir ekibiz. Bu oyuncu grubunun başarabilecekleri konusunda güvenim tam."

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