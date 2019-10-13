Radamel Falcao'dan samimi itiraf! "Kalteli bir takımız ancak..."

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Galatasaray kariyerine golle başlasa da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Yıldız isim yayıncı kuruluş ile gerçekleştirdiği özel röportajda Türkiye ve Galatasaray hakkındaki ilk izlenimlerini, uyum sürecini, Sarı-Kırmızılı formayla devam eden Şampiyonlar Ligi serüvenini ve birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Radamel Falcao'nun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 00:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





