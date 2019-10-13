13 Ekim 2019, Pazar
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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!
Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, lige verilen milli arada ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların transferdeki ilk hedefiyse Henry Onyekuru... Nijeryalı yıldızın transferi konusunda girişimlere başlayan Cimbom'da iki isimle de yollar ayrılacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2019 11:18
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