13 Ekim 2019, Pazar

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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, lige verilen milli arada ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların transferdeki ilk hedefiyse Henry Onyekuru... Nijeryalı yıldızın transferi konusunda girişimlere başlayan Cimbom'da iki isimle de yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 11:18
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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret ederken listenin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı.

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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'e olumsuz yanıt vermişti.

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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Aslan, eski futbolcusu Garry Rodrigues'e "Fenerbahçe'ye gidebilirsin" demişti.

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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.

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Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

BOŞLUĞU DOLMADI

Onyekuru'nun boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi.

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