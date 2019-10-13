Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, lige verilen milli arada ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların transferdeki ilk hedefiyse Henry Onyekuru... Nijeryalı yıldızın transferi konusunda girişimlere başlayan Cimbom'da iki isimle de yollar ayrılacak. İşte detaylar...