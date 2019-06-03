03 Haziran 2019, Pazartesi
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Radamel Falcao'dan haber var! Galatasaray...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında Radamel Falcao ile görüştüğü ve oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Kolombiyelı santrafor Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2019 23:57
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