04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

İtalyan ekibine, milli oyuncu için, 'kiralama artı, kesin satın alma' opsiyonuyla bir teklif sunuldu. Rakamlar açıklanmazken Milan'dan gelecek yanıt bekleniyor.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 00:24 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 07:58
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'nin kalıp kalmamasına göre alternatiflerini hazırlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Stoke City'nin Ndiaye'yi kadroda tutmaya karar vermesinden sonra Fatih Terim de Belhanda'dan önümüzdeki sezon da 8 numara olarak faydalanmayı düşünmeye başladı.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Bu yüzden tecrübeli teknik adam, Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi takımın beyni olacak bir isim üzerinde duruyor.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Bu ismin Milan'ın satma kararı aldığı Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Kısa bir süre önce İtalya'ya giden Şükrü Hanedar, Milan'ın o dönemdeki sportif direktörü Leonrardo'dan Kessie, Paqueta ve Hakan Çalhanoğlu'nu istemişti.

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