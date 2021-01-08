08 Ocak 2021, Cuma

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Radamel Falcao'dan flaş karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

2019 yazında büyük umutlarla transfer edilen ve sakatlıklardan kurtulamayan Radamel Falcao'nun, kaçırdığı maç sayısı çıktığı maç sayısından fazla... Sarı-kırmızılılarda 'istenmeyen adam' ilan edilen Kolombiyalı golc, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.01.2021 01:35 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:18
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Radamel Falcao'dan flaş karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Büyük bir beklentiyle geldiği Galatasaray'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığından daha fazlasını tedavi olarak geçiren Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Radamel Falcao'dan flaş karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Kulübeden girdiği Antalya maçında 28 dakika sonra sağ üst adalesini tutarak çıkan ve 6 hafta daha takımdan ayrı kalacağı açıklanan Kolombiyalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

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Radamel Falcao'dan flaş karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Amerika'da Inter Miami ile görüştüğü söylenen tecrübeli oyuncuya, "Takımda en çok kazanan isimsin. Ancak sakatlıklar yüzünden senden faydalanamadık. Bonservisini verelim, yolları ayıralım" dedi.

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Radamel Falcao'dan flaş karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM
Falcao'nun ise, "Ben de çok üzgünüm. Sizlerden de özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" karşılığını vererek bu ay içinde yolları ayırmaya sıcak bakabileceğini söylediği öğrenildi.

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Radamel Falcao'dan flaş karar! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

G.SARAY'DA 6. SAKATLIĞINI YAŞADI
Galatasaray kariyerinin 182 gününü tedavi olarak geçiren Radamel Falcao, bu sürede 6 kez sakatlandı.

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