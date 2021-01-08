08 Ocak 2021, Cuma

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı

Orta sahasını güçlendirip sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için ise yıldız oyuncusunu gözden çıkardı ve menajerlere tam yetki verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.01.2021 01:05 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:17
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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Teknik heyetin transfer edilmesini istediği Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi formül arıyor.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasına göre transfer bilançosunda eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı takımın şu an sadece 1 milyon Euro'luk transfer bütçesi bulunuyor. İrfan Can'ı bonservisiyle almak isteyen Galatasaray'ın öncelikle futbolcu satışı gerçekleştirmesi amaçlıyor.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı

CİMBOM ELİNİ GÜÇLENDİRECEK
Bu nedenle de İngiliz takımlarının takibindeki Luyindama'nın satılması planlanıyor. Menajerlere yetki verilirken 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma ücretiyle transfer olan Luyindama için gelen teklifler değerlendirilecek.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı

Kongolu oyuncunun ara transfer döneminde satılması halinde ise Başakşehir ile pazarlık masasına oturulacak. Başakşehir cephesi 'Bize gelen herhangi bir teklif yok' derken, Galatasaray cephesi ise önce satış yaparak eli güçlü bir şekilde pazarlığa oturmayı planlıyor.

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Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı

TAKAS YATTI
Galatasaray ile Başakşehir arasında yapılan ilk görüşmelerde İran Can- Diagne takasının da gündeme geldiği öğrenildi.

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