Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci harekatı! Yıldız isim gözden çıkarıldı

CİMBOM ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Bu nedenle de İngiliz takımlarının takibindeki Luyindama'nın satılması planlanıyor. Menajerlere yetki verilirken 3 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma ücretiyle transfer olan Luyindama için gelen teklifler değerlendirilecek.