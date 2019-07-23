23 Temmuz 2019, Salı

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Radamel Falcao'da son dakika! Kadroya alınmadı...

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor bölgesine dünyaca ünlü bir santrforu katmak için büyük uğraş veriyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Galatasaray yönetimi bir süredir Radamel Falcao ismi üzerinde duruyordu. Kolombiyalı golcüden gelen son haber sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak cinsten... İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 19:33
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Radamel Falcao'da son dakika! Kadroya alınmadı...

Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde yıldız golcü Radamel Falcao bulunuyor.

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Radamel Falcao'da son dakika! Kadroya alınmadı...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu arenada başarı yakalayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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Radamel Falcao'da son dakika! Kadroya alınmadı...

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Aslan, son olarak Fulham'ın genç yıldız adayı Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı.

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Radamel Falcao'da son dakika! Kadroya alınmadı...

Sarı-kırmızılı kurmaylar santrfor bölgesine doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor transferi için büyük uğraş veriyor.

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Radamel Falcao'da son dakika! Kadroya alınmadı...

Bir süredir yıldız golcü Radamel Falcao'nun transferi için mesai harcayan Galatasaray'a Kolombiyalı golcüden müjdeli haber geldi.

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