23 Temmuz 2019, Salı

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Wanyama'dan şok açıklama

Tottenham'ın Kenyalı orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 23.07.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 18:02
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Wanyama'dan şok açıklama

Tottenham'ın Kenyalı orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları hakkında konuştu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Wanyama'dan şok açıklama

ESPN'e açıklamalarda bulunan Wanyama, ''Haftaya Tottenham'a dönüp antrenmanlara katılacağım. Hakkımda transfer spekülasyonları çıkması doğaldır.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Wanyama'dan şok açıklama

Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum.'' diye konuştu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Wanyama'dan şok açıklama

''ŞU ANDA TEK İSTEDİĞİM ŞEY...''

Orta sahada görev alan Kenyalı futbolcu, ''Başka takımlar hakkında konuşamam çünkü Tottenham'ın oyuncusuyum.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Wanyama'dan şok açıklama

Tottenham ile sözleşmem sürüyor ve bundan gurur duyuyorum. Tabii ki futbolda her şey olabilir.

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