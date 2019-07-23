23 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Wanyama'dan şok açıklama
Tottenham'ın Kenyalı orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 23.07.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 18:02
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