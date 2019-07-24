24 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Luyindama tehlikesi

İngilizlerin, Afrika Kupası'nda takip edip beğendiği başarılı futbolcu için 12 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Luyindama'nun, Aston Villa'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi

Yarım sezonda Galatasaray defansının değişmez ismi haline gelen Christian Luyindama'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa talip oldu.

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi

The Sun'ın haberine göre, Aston Villa teknik direktörü Dean Smith, Kongo Demokratik Cumhuriyeti formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Luyindama'nın performansını çok beğendi ve Galatasaray'a 12 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi

Performansı ve şampiyonluk kutlamalarındaki "Boss" tezahüratı ile taraftarların gönlünde taht kuran futbolcunun, teklife sıcak baktığı belirtildi.

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi

TEKLİF ARTARSA GİDECEK
Transfer için kaynak arayan yönetimin, teklifi teknik heyete ilettiği öğrenildi. Kulübün içerisinden edinilen bilgiye göre ise teknik heyet, Luyindama'dan ve performansından çok memnun...

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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi

Futbolcunun en az 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giymesini isteyen Terim, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek futbolcunun yerini doldurabilecek bir isim bulmadan Luyindama'yı göndermeyi düşünmüyor.

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