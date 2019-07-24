24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Luyindama tehlikesi
İngilizlerin, Afrika Kupası'nda takip edip beğendiği başarılı futbolcu için 12 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Luyindama'nun, Aston Villa'ya sıcak baktığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 24.07.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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