Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan ve son olarak Roma forması giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi'yi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Cimbom, Monaco'nun oyuncuyu bırakmaması nedeniyle resmi olarak duyuramadığı Falcao'ya sonunda kavuşuyor. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 07:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





