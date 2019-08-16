16 Ağustos 2019, Cuma

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Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan ve son olarak Roma forması giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi'yi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Cimbom, Monaco'nun oyuncuyu bırakmaması nedeniyle resmi olarak duyuramadığı Falcao'ya sonunda kavuşuyor. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 07:02
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Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi

Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağı yenileyen ve tam 10 ismi kadrosuna katan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi

Son olarak Roma forması giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kadrosuna katan ve yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-kırmızılıların Radamel Falcao transferindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor.

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Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek için menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya gitmişti.

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Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi

Burada Kolombiyalı yıldızla bir görüşme gerçekleştiren Albayrak'ın görüşme sonrası Falcao ile verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

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Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi

Ancak Albayrak'ın İstanbul'a Falcao olmadan dönmesinin ardından transferin yattığı iddia edilmişti.

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