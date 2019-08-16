16 Ağustos 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Radamel Falcao İstanbul'a geliyor! İşte geliş tarihi
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan ve son olarak Roma forması giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi'yi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrildi. Cimbom, Monaco'nun oyuncuyu bırakmaması nedeniyle resmi olarak duyuramadığı Falcao'ya sonunda kavuşuyor. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 16.08.2019 01:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 07:02
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"