Galatasaray sezonu açıyor! İşte Fatih Terim'in Denizlispor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 2019/2020 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geliyor. Üç puan için kıyasıya bir mücadele verecek olan iki takımda teknik direktörler Yücel İldiz ve Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 02:21 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 07:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





