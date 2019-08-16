16 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaray sezonu açıyor! İşte Fatih Terim'in Denizlispor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 2019/2020 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geliyor. Üç puan için kıyasıya bir mücadele verecek olan iki takımda teknik direktörler Yücel İldiz ve Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 02:21 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 07:02
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Galatasaray sezonu açıyor! İşte Fatih Terim'in Denizlispor 11'i

Son şampiyon Galatasaray 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu Yukatel Denizlispor karşısında açıyor.

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Galatasaray sezonu açıyor! İşte Fatih Terim'in Denizlispor 11'i

Karşılaşma saat 20:30'da oynanacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Galatasaray sezonu açıyor! İşte Fatih Terim'in Denizlispor 11'i

Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olacak olan Galatasaray dün Çardak Havalimanı'na geldi.

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Galatasaray sezonu açıyor! İşte Fatih Terim'in Denizlispor 11'i

Sarı-kırmızılı ekibi saatler öncesinden havaalanına akın eden çok sayıda Galatasaray taraftarı coşku içerisinde karşıladı.

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Galatasaray sezonu açıyor! İşte Fatih Terim'in Denizlispor 11'i

Galatasaray'da bel fıtığı ameliyatı olan, geçen sezondan sarkan cezası süren Teknik Direktör Fatih Terim, deplasman kafilesinde takımın başında yer alamadı.

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