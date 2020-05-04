04 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, dünyadaki en iyi kulüp logo logosunu belirlemek için açtığı ankette Türkiye'den Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a da yer verdi. 50 futbol takımının yer aldığı anketin sonuçları açıklanırken, Süper Lig'in iki devi ilk 10'da yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 23:37
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Marca tarafından yapılan ankette ilk 10'da iki Türk takımı yer aldı. İşte en güzel logoya sahip takımların listesi.

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  • 51
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Millonarios

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Shanghai Shenhua

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

Atlético Nacional

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  • 51
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

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