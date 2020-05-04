Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya devlerini solladı! İşte o liste

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, dünyadaki en iyi kulüp logo logosunu belirlemek için açtığı ankette Türkiye'den Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a da yer verdi. 50 futbol takımının yer aldığı anketin sonuçları açıklanırken, Süper Lig'in iki devi ilk 10'da yer aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.05.2020 23:37 ABONE OL